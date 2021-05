Rückenschmerzen und Haltungsschäden vorbeugen, das ist das Ziel von Claudia Scheibe. Sie gibt an der Kreisvolkshochschule Bewegungskurse – normalerweise in Rockenhausen und Winnweiler. Jetzt macht jeder Teilnehmer vor dem Laptop im eigenen Wohnzimmer mit. Dabei ist Ruhe ganz wichtig.

Es ist kurz vor fünf, die Cloud der Kreisvolkshochschule Donnersberg, eine Plattform im Internet, ist geöffnet. In wenigen Minuten beginnt der erste Onlinekurs „Rückenschule – Wirbelsäulengymnastik und Haltungsschulung“. Sechs Teilnehmer warten im Trainingsoutfit, bis Trainerin Claudia Scheibe die Sitzung beginnt.

Draußen schneit es mal wieder. „Bei dem Temperatursturz machen wir uns erst mal warm“, sagt Scheibe zur Begrüßung. Nur ein Teilnehmer ist zu sehen, alle anderen Kameras sind ausgeschaltet. Der Kurs beginnt entspannt. Die Arme gehen hoch über den Kopf Richtung Decke. „Macht euch lang“, erklärt die Trainerin. Der ganze Körper wird so gedehnt. Die rechte Hand zieht am linken Arm und umgekehrt.

Die Wirbelsäule wird im Kurs gestärkt

„In der Rückenschule lernen die Teilnehmer, wie man mit praktischen und theoretischen Übungen den Wirbelsäulenbereich präventiv stärkt“, so Scheibe. Dazu gehören Dehn- und Kräftigungsübungen für Rücken-, Bauch und Gesäßmuskulatur, Wahrnehmungs- und Gleichgewichtsübungen sowie die Haltungsschulung. Also ein Wohlfühlprogramm für den ganzen Körper.

Mittlerweile kreisen die Schultern. „Zum Beginn der Woche fangen wir mit langsamen Kreisen an.“ Die Teilnehmer legen ihre Hände auf die Hüften und beginnen das Becken zu kreisen. „Das ist wie mit dem Hula-Hoop-Reifen, nur viel langsamer. Den Reifen hätten wir jetzt schon verloren“, sagt Scheibe und schmunzelt. Ruhig ist es zwischen den Übungen, die Teilnehmer können entspannen.

SOS-Übung beim Hexenschuss

Die Trainerin benutzt einen Stuhl als Trainingshilfsmittel. „Wir setzen uns vorne auf den Stuhl und lehnen uns nicht an. Stellt euch vor, ihr schwebt auf dem Stuhl“, erklärt die 53-Jährige, die seit 30 Jahren Sport unterrichtet. „Ich habe mit Yoga angefangen. Mittlerweiler trainiere ich auch Rückenschule und Beckenbodengymnastik.“ Ihr Diplom hat sie als Cantienica-Beckenbodentrainerin absolviert. Auch im Sportunterricht habe sie Schüler trainiert. An der Kreisvolkshochschule bietet sie in Zukunft zwei Onlinekurse an: Rückenschule und Beckenbodengymnastik. „Im Januar haben wir kostenlose Online-Schnupperkurse angeboten. Heute ist der erste richtige Kurs.“ Die Resonanz der Teilnehmer sei gut.

Der linke Fuß liegt jetzt auf dem rechten Bein, der Oberkörper wird nach vorne gebeugt. „Das ist eine SOS-Übung bei einem Hexenschuss“, erklärt Scheibe. „Der Rücken bleibt gerade nicht einknicken.“ Immer noch im Sitzen heben die Turner ein Bein nach oben und kreisen die Füße. „Eine Fehlstellung im Rücken kann schon in den Füßen anfangen.“ Auch die Finger kommen zum Zug und dürfen eine Runde Luftklavier spielen.

Labradorhündin Luna ist immer mit dabei

Das Online-Angebot findet Scheibe sehr gut, so können die Teilnehmer weiterhin trainieren. „Selbst ohne Corona kommt die Bewegung zu kurz.“ Seit zwei Jahren gibt die Rockenhausenerin jetzt schon Präsenzkurse. Die Umstellung hin zum Online-Unterricht war groß und ungewohnt für sie. „Ich musste mich da erst mal einarbeiten, zum Glück habe ich eine Tochter, die mir viel hilft.“ Mittlerweile falle es ihr leichter. „Ich habe mich daran gewöhnt, keine Sprüche mehr von meinen Teilnehmern zu hören“, sagt sie schmunzelnd.

Während die Teilnehmer im Schneidersitz auf der Matte sitzen und mit den Händen nach vorne laufen, fängt Hund Luna an zu bellen. Die Labradorhündin ist bei jedem Kurs dabei. „Am Anfang hat sie mich während des Trainings immer geschubst. Mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt und schaut mir von ihrem Platz aus brav zu“, so Scheibe.

Online-Kurse könnten weitergehen

Auf dem Rücken liegend geht das rechte Bein in die Luft und soll gehalten werden. Das Bild auf dem Monitor ist festgefroren. Nachdem nichts mehr von der Trainerin zu hören ist, schreiben die Teilnehmer in den Chat. Eine kurze Pause entsteht, bis die Trainerin wieder live zu sehen ist. Der Kurs geht weiter.

Insgesamt sechs Präsenzkurse pro Woche in Rockenhausen und Winnweiler hatte Scheibe vor dem Corona-Lockdown für die Kreisvolkshochschule angeboten. Das Alter der Teilnehmer dabei sei gut gemischt und liege zwischen zwanzig und achtzig Jahren. Auf die Präsenzkurse freut sie sich wieder, erzählt sie. „Die Onlinekurse können aber auch gerne weitergehen.“ Diese hätten auch Vorteile, zum Beispiel müssten sich die Teilnehmer nicht extra ins Auto setzen, um am Kurs teilnehmen zu können.

Die Arme von Claudia Scheibe gehen zum Dehnen ein letztes Mal nach oben in die Luft. „In dieser Aufrichtung könnt ihr bis zum nächsten Kurs verweilen.“