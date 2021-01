Erstmals werden in den kommenden Tagen bei der Kreisvolkshochschule kostenfreie Online-Schnupperstunden starten. Weiterbildungsangebote in verschiedenen Fachbereichen stehen zum Kennenlernen, Schnuppern und Ausprobieren bereit: Zunächst sind Rückentraining, Energy Dance und Englisch Konversation geplant. Am 19. Januar, startet außerdem das Kooperationsangebot „Klima-Talk“ – ein (Online-)Treffen des Klimaschutzmanagements der Kreisverwaltung, bei dem sich Bürger und Unternehmen von nun an immer am dritten Dienstag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr über Energie- und Klimathemen informieren und austauschen können. Nach dem Lockdown sollen möglichst bald wieder Präsenzkurse möglich sein. Weitere Infos unter 06352 710-181 oder unter www.kvhs-donnersbergkreis.de.