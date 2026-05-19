Aufgrund einer internen Veranstaltung ist die Kreisverwaltung Donnersbergkreis inklusive aller Außenstellen am Mittwoch, 3. Juni, ab 12.30 Uhr geschlossen. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Führerscheinstelle und die Zulassungsstelle sind demnach an dem Tag sogar ganztägig geschlossen. Bereits am Mittwoch, 27. Mai, ist das Gesundheitsamt aufgrund einer internen Maßnahme nicht mehr erreichbar, heißt es in einer weiteren Mitteilung.