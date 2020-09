Die Kreiverwaltung teilt mit, dass der Inhalt von Biotonnen derzeit bei der Abfuhr kontrolliert wird. Tonnen mit „Fehlwürfen“ würden dann nicht entleert, heißt es aus dem Kreishaus.

Zu diesen Fehlwürfen gehörten auch Müllbeutel aus angeblich biologisch abbaubaren Konststoffen. Der Verwaltung sei es wichtig, dass bei der Biomasseanlage ein „sauberes“ Endprodukt entstehe und deren Betriebsbestimmungen eingehalten werden könnten.

Dass Bioabfall nicht in „normalen“ Kunststofftüten verpackt in der braunen Tonne landen solle, verstehe sich von selbst. Darum gehe es aber auch gar nicht bei den zahlreichen Anfragen, die ans Referat Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung gerichtet würden. Im Mittelpunkt stehe vielmehr, dass bei Kontrollen immer wieder Müllbeutel aus biologisch abbaubaren Kunststoffen entdeckt würden. Diese Beutel seien zwar tatsächlich abbaubar, allerdings dauere der Prozess viel zu lange. „Auch wenn Hersteller die volle Kompostierbarkeit ihrer Produkte versprechen – die Verrottung von Biokunststoff dauert viel länger als die des organischen Bioabfalls.

Auch biologisch abbaubare Kunststofftüten sind verpönt

In der Biomasseanlage Essenheim, wo nach drei Wochen Fermentierung aus Biomasse Gas erzeugt wird, sind Müllbeutel aus Biokunststoff kaum abbaubar. Auch in der vierwöchigen Nachrotte sind Bio-Kunststoffe verpönt, denn wegen ihrer längeren Verrottungsdauer bilden sie im Kompost unerwünschte Schnipsel“, so die Umweltabteilung der Kreisverwaltung. Zum Einpacken von Bioabfall, insbesondere Speiseresten, seien Zeitungspapier oder Papiertüten ohnehin preiswerter und umweltfreundlicher. Wer Rückfragen hat, kann sich unter der Rufnummer 06352 710-142 an die Kreisverwaltung wenden.