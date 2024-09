Die Kreisverwaltung sowie sämtliche Außenstellen sind am Freitag, 13. September, aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung nicht erreichbar. Auch Anfragen per Telefon, E-Mail und Fax werden an diesem Tag nicht bearbeitet. Das Kreishaus und die Außenstellen bleiben ganztägig geschlossen. Freizeittaxen für Fahrten am 13., 14. oder 15. September müssen bis Donnerstag, 12. September, 16 Uhr, bestellt werden.