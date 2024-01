Einiges verändert hat sich bei der Kreisverwaltung des Donnersbergkreises zum Jahreswechsel. Durch interne Neuerungen soll laut Verwaltung „die Effizienz in Arbeitsabläufen gesteigert werden“, außerdem gibt es Änderungen bei den Abteilungsleitungen. So bildet das Gesundheitsamt ab sofort eine eigene Abteilung (Abteilung 2). Magdalena Friederichs und Katrin Limbach, die bislang schon an der Spitze des Amts standen, sind damit nun Abteilungsleiterinnen.

Zuvor war das Gesundheitsamt der Abteilung 3 mit Leiterin Eva Hoffmann zugeordnet gewesen, bei der auch die Kommunalaufsicht angesiedelt ist. In dieser Abteilung sind jetzt die Ordnungsbehörde und das Referat Straßenverkehr aufgegangen, die zuvor eine eigene Abteilung gebildet hatten. Deren Leiterin Tanja Gaß hat die Kreisverwaltung verlassen.

Einen Wechsel gibt es auch in der Abteilungsleitung Umweltschutz und Abfallwirtschaft, die unter anderem mit der Abfallentsorgung im Landkreis betraut ist: Weil Hado Reimringer den Vorsitz des Personalrats der Kreisverwaltung übernommen hat, wird jene Abteilung 7 nun interimistisch von Wirtschaftsförderer Reiner Bauer geleitet. Für Bürgerinnen und Bürger bliebe es nahezu überall bei den bekannten Ansprechpartnern, so die Kreisverwaltung.