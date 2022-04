Wegen personeller, unter anderem krankheitsbedingter Engpässe ist der Bereich Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Die Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, weniger dringliche Anfragen zurückzustellen oder ihre Anliegen per E-Mail an sperrmuell@donnersberg.de zu schildern. Voraussichtlich ab Mitte Mai werde sich die Personalsituation bessern. Dann werden die schriftlich geäußerten Anfragen sukzessive abgearbeitet, so die Kreisverwaltung.