Alle Abteilungen der Kreisverwaltung inklusive der Kreisvolkshochschule, der Kreismusikschule und des Donnersberg-Touristik-Verbands sind am Mittwoch, 13. Juli, aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung nicht erreichbar, auch Anfragen per Telefon, E-Mail und Fax werden an diesem Tag nicht bearbeitet.