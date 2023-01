Bis voraussichtlich Donnerstag, 12. Januar, sind bei der Abteilung Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung keine persönlichen Termine möglich. Grund sind technische Probleme aufgrund eines Stromausfalls am Standort in der Morschheimer Straße in Kirchheimbolanden, so die Mitteilung aus dem Kreishaus. Deshalb können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft derzeit nur im Homeoffice arbeiten. Sie sind aber zu den Öffnungszeiten der Verwaltung über die regulären Telefonnummern und E-Mail-Adressen erreichbar.