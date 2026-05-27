Das Projekt nimmt im Donnersbergkreis Fahrt auf. Der Kreis investiert Millionen in Gleise, Weichen und neue Perspektiven für den Bahnverkehr. So geht es weiter.

Eines der Dauerthemen der vergangenen Jahre im Donnersbergkreis dürfte nun – im wahrsten Sinne des Wortes – so richtig ins Rollen kommen: Die Zellertalbahn soll reaktiviert werden, und dafür werden jetzt weitere Schritte in die Wege geleitet. Am Dienstagmittag hat der Kreistag einstimmig einem Memorandum, also einer Absichtserklärung, des Kreisausschusses aus dem März 2026 zugestimmt.

Der Kreistag hat mit seinem Beschluss eine überplanmäßige Auszahlung von 2,37 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2026 bewilligt, die für das Projekt verwendet werden soll. Die ursprünglichen Kosten für die Reaktivierung waren 2018 mit rund 8,26 Millionen Euro veranschlagt worden. Das Land Rheinland-Pfalz hatte davon Fördermittel von bis zu 6,7 Millionen Euro zugesagt.

Weitere Sanierungen und Ausbau geplant

Nachdem es zuletzt Unsicherheiten über die weitere Förderung gegeben hatte, bestätigte das Land Ende April 2026 seine Zusage. Dadurch können noch ausstehende Landesmittel in Höhe von rund 4,69 Millionen Euro abgerufen werden. So ist auch die zusätzliche Ausgabe von 2,37 Millionen Euro abgesichert.

Geplant sind nun unter anderem die Ausschreibung weiterer Gleissanierungen, die Verlängerung des Pachtvertrags mit der Deutschen Bahn sowie Infrastrukturverträge für Weichenanlagen in Langmeil und möglicherweise Monsheim.

Langfristig sind zusätzliche Investitionen vorgesehen, etwa ein technisch unterstützter Zugleitbetrieb und der Neubau von Bahnübergängen. Diese Maßnahmen müssen jedoch in eigenen Verfahren genehmigt und separat finanziert werden, da das Land keine weiteren Fördermittel über die bisherige Zusage hinaus bereitstellt.

Dyckerhoff-Anschluss soll Perspektiven schaffen

Die Bahn soll zunächst für den touristischen Verkehr, perspektivisch aber auch für den regulären Personenverkehr reaktiviert werden. Geplant ist außerdem eine Gleisanbindung an das Werk des Zementherstellers Dyckerhoff in Göllheim. Das Unternehmen bezeichnet den Bahnanschluss als entscheidend für den Fortbestand von Rohstoffabbau und Zementproduktion in der Region.

Gleichzeitig könnten die zusätzlichen Güterverkehre helfen, Investitions- und Unterhaltungskosten der Strecke mitzufinanzieren. Durch diese neue wirtschaftliche Perspektive sowie den angestrebten Anschluss an den regulären Personennahverkehr könnten sich die Investitionen des Kreises schneller amortisieren.