Lange geplant und viel diskutiert: Am Dienstag, 10. März, beginnt der Umbau der Kreisstraße (K4), die Winnweiler mit dem Wingertsweilerhof bei Höringen verbindet, zu einem drei Meter breiten Rad- und Wirtschaftsweg. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitgeteilt. Das bedeutet, dass die rund drei Kilometer lange Strecke künftig ausschließlich von Fußgängern, Radfahrern sowie land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden darf. Für die Arbeiten ist eine Bauzeit von vier Wochen vorgesehen. Eine Umleitung wird ab Wingertsweilerhof über die Landesstraße 387 nach Höringen und die Landesstraße 390 nach Winnweiler sowie umgekehrt ausgeschildert. Dies ist auch in Zukunft die reguläre Route für den Straßenverkehr. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 450.000 Euro.