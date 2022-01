Ab Mittwoch, 12. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 21. Januar, ist die Kreisstraße 33 zwischen Gerbach und der Einmündung in die L404 bei Kriegsfeld voll gesperrt. Ausnahme: Am Wochenende 15./16. Januar ist die Strecke in beiden Richtungen befahrbar. An den übrigen Tagen werden „die alten, abgängigen Schutzplanken an der K33 gemäß den aktuellen technischen Anforderungen an passive Schutzeinrichtungen ausgetauscht“, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Die Arbeiten müssten aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit unter Vollsperrung ausgeführt werden.

Zudem gibt es zwei Bauabschnitte: von Mittwoch, 12., bis Freitag 14. Januar, werden zunächst die Schutzplanken zwischen der Einmündung K33/L404 und dem Schneebergerhof erneuert. Von Letzterem wird der Verkehr in dieser Zeit über Gerbach sowie die Landesstraßen 400 und 385 auf die L404 umgeleitet. Von Montag, 17., bis Freitag 21. Januar, ist dann der Abschnitt zwischen Gerbach und Schneebergerhof an der Reihe. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraßen 404, 385 und 400 nach Gerbach. Für die Maßnahme sind Kosten von rund 21.000 Euro veranschlagt.