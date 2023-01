Der Vorstand des Kreisseniorenrats um den neuen ersten Vorsitzenden Georg Grünewald bietet zu folgenden Terminen Sprechstunden in der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden an: 25. Januar, 15.30 bis 16.30 Uhr; 22. Februar, 14 bis 16 Uhr; 29. März, 14 bis 16 Uhr; 26. April, 14 bis 16 Uhr (jeweils mittwochs). Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Darüber hinaus kommt Grünewald auf Wunsch auch zu persönlichen Sprechstunden zu Seniorinnen und Senioren nach Hause. Ein Termin kann vereinbart werden unter Telefon 0171 7824613 oder per E-Mail an vgb.georg@t-online.de.