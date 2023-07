Georg Grünewald, seit September Vorsitzender des Kreisseniorenrates, bietet für Seniorinnen und Senioren mit einem Anliegen und Gesprächsbedarf regelmäßig Sprechstunden an. Diese würden bisher allerdings nur wenig genutzt, obwohl er auch Hausbesuche anbietet. Durch die Sprechstunden will der Kreisseniorenrat die Lebenserfahrung, Ideen und Wünsche von Senioren in die Abläufe der Kommunen einbringen. Es soll ein Netzwerk aus Senioren des Kreises aufgebaut werden, wodurch Probleme identifiziert und angegangen werden können, wie zum Beispiel ärztliche Versorgung oder Unterstützung bei Alltagsgeschäften.

Info



Die Sprechstunden mit Georg Grünewald können individuell vereinbart werden, entweder per E-Mail an vgb.georg@t-online oder per Telefon unter 0171 7824613.