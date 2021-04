Die Favoriten haben sich in der dritten Runde des Kreispokals Kaiserslautern-Donnersberg durchgesetzt. Ein packendes Duell lieferten sich die A-Klasse-Vertreter Sippersfeld/Lohnsfeld und Gundersweiler.

Der SV Gundersweiler hat eine weitere Hürde auf der Mission „Kreispokaltitel“ erfolgreich genommen. Das Team vom Trainergespann Markus Schäfer/Sajoscha Basalyk drehte am Mittwochabend nach torloser erster Halbzeit auf dem tiefen Rasenplatz in Sippersfeld einen 0:2-Rückstand noch zu einem 5:3-Auswärtssieg. „Wir haben den Doppelschlag gut verkraftet und nach dem Ausgleich auch wirklich schön zusammengespielt“, freute sich SVG-Außenangreifer Sascha Steffes, der einen Treffer selbst erzielte und zwei vorbereitete.

Kapitän Bastian Steer, Torjäger Joshua Paul (2) und Tim Pfeiffer waren die weiteren Torschützen der Gäste. „Die erfahrenere Mannschaft hat verdient gewonnen. Sie haben die Angriffe am Ende zielstrebiger ausgespielt“, zeigte sich SG-Coach Christian Zapp als fairer Verlierer. Seine Elf kam zwar noch mal dank Treffern von Christoph Steuerwald, Marc-Andre Bartels und Florian Schuck auf 3:4 heran, doch mangelnde Kommunikation und Fehler im Stellungsspiel habe der Gegner eiskalt bestraft.

Zellertals Trainer bleibt gelassen

Ebenfalls das Viertelfinalticket löste der TuS Ramsen. Rafael Rodrigues, Jan Zimmer und zweimal Mihai-Petru Cioma schossen das A-Klasse-Team zum 4:2-Auswärtserfolg beim klassentieferen TuS Dannenfels. „Das war eine Partie auf Augenhöhe. Ramsen hat seine Chancen am Ende besser genutzt und ist mit einem blauen Auge davongekommen“, gab TuS-Akteur Nicolas Tremel zu Protokoll. Halim Januzi zum 1:1-Ausgleich und Dirk Littig zum 2:3 Anschlusstreffer (61.) schossen die Tore für die Hausherren.

Keine Enttäuschung nach der 2:3-Heimniederlage und dem Pokal-Aus gegen Shqiponja Kaiserslautern verspürte Roland Eifler, Coach des ambitionierten B-Klasse-Clubs TSG Zellertal. Der Gast aus der Süd-Staffel führte nach 68 Minuten mit 3:1 und „war einen Tick stärker. Das Hauptaugenmerk liegt ohnehin auf der Meisterschaftsrunde“, betonte Eifler. Der Anschlusstreffer von Neuzugang Maximilian Angst (79.) blieb letztendlich ohne Wirkung. Christian Ochßner traf zum Ausgleich (4.).

Kerzenheim chancenlos

Als Außenseiter ging TSG Kerzenheim (C-Klasse), die in der Runde zuvor den TuS Göllheim eliminierte, in die Partie gegen den um zwei Ligen höher spielenden TuS Erfenbach. Nach 0:4-Halbzeitrückstand war die Luft früh raus. Am Ende siegten die Lauterer mit 6:1.