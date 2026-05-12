Am Mittwoch und Donnerstag steigen die beiden Pokal-Endspiele im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg. In beiden Partien geht es auch um den Gewinn des „Doubles“.

Auch wenn die Meisterschaftsrunden noch laufen, schließt der Pokalwettbewerb am Vatertag seine Saison ab. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr in Münchweiler/ Alsenz) trifft die TSG Kaiserslautern II im Finale der zweiten Mannschaften auf die SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler II. Die TSG hat sich vorzeitig den Meistertitel in der B-Klasse Süd gesichert, während die Spielgemeinschaft kurz vor Saisonschluss auf dem vorletzten Platz der A-Klasse rangiert. Für Rockenhausens Zweitvertretung ist es die dritte Endspielteilnahme in Folge: Dem 2:1-Erfolg gegen den TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler 2024 folgte vor einem Jahr eine 2:5-Niederlage gegen den SV Alsenborn II.

Auch im diesjährigen Pokalwettbewerb hat die SG nichts anbrennen lassen, vier Auswärtssiege stehen in der Bilanz. Der 2:1-Erfolg im Halbfinale beim SV Katzweiler II war hart umkämpft, während die TSG Kaiserslautern locker die Halbfinal-Hürde bei der SG Eintracht Kaiserslautern nahm (5:0). Das „Double“, der Gewinn von Meisterschaft und Pokal in einer Saison, ist zum Greifen nah.

SG Siegelbach/Erfenbach klarer Favorit

Das gilt auch für die SG Siegelbach/ Erfenbach, die am Donnerstag (16 Uhr in Niederkirchen) im Bitburger Kreispokal-Endspiel auf den Ligafünften FC Erlenbach trifft. Die Spielgemeinschaft, die sich nach der Runde wieder auflöst, steht bereits länger als Meister der A-Klasse fest. Keinem Team ist es in dieser Saison gelungen, der SG eine Niederlage beizubringen. Die Siegesserie im Pokalwettbewerb bilanziert vier Auswärtssiege, zuletzt der 3:1-Erfolg beim TuS Göllheim.

Der FC Erlenbach geht als Außenseiter ins Finale, auch wenn das Team im gesamten Pokalwettbewerb lediglich ein Gegentor kassierte. Im Halbfinale setzte sich Erlenbach mit einem 3:0 beim amtierenden Pokalsieger TuS Finkenbach/Waldgrehweiler durch, der vor einem Jahr nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen TuS Göllheim gewann.