Fussball Kreispokal: Die Jagd nach dem „Double“
Auch wenn die Meisterschaftsrunden noch laufen, schließt der Pokalwettbewerb am Vatertag seine Saison ab. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr in Münchweiler/Alsenz) trifft die TSG Kaiserslautern II im Finale der zweiten Mannschaften auf die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler II. Die TSG hat sich vorzeitig den Meistertitel in der B-Klasse Süd gesichert, während die Spielgemeinschaft kurz vor Saisonschluss auf dem vorletzten Platz der A-Klasse rangiert. Für Rockenhausens Zweitvertretung ist es die dritte Endspielteilnahme in Folge: Dem 2:1-Erfolg gegen den TuS Finkenbach/Waldgrehweiler 2024 folgte vor einem Jahr eine 2:5-Niederlage gegen den SV Alsenborn II.
Auch im diesjährigen Pokalwettbewerb hat die SG nichts anbrennen lassen, vier Auswärtssiege stehen in der Bilanz. Der 2:1-Erfolg im Halbfinale beim SV Katzweiler II war hart umkämpft, während die TSG Kaiserslautern locker die Halbfinal-Hürde bei der SG Eintracht Kaiserslautern nahm (5:0). Das „Double“, der Gewinn von Meisterschaft und Pokal in einer Saison, ist zum Greifen nah.
SG Siegelbach/Erfenbach klarer Favorit
Das gilt auch für die SG Siegelbach/Erfenbach, die am Donnerstag (16 Uhr in Niederkirchen) im Bitburger Kreispokal-Endspiel auf den Ligafünften FC Erlenbach trifft. Die Spielgemeinschaft, die sich nach der Runde wieder auflöst, steht bereits länger als Meister der A-Klasse fest. Keinem Team ist es in dieser Saison gelungen, der SG eine Niederlage beizubringen. Die Siegesserie im Pokalwettbewerb bilanziert vier Auswärtssiege, zuletzt der 3:1-Erfolg beim TuS Göllheim.
Der FC Erlenbach geht als Außenseiter ins Finale, auch wenn das Team im gesamten Pokalwettbewerb lediglich ein Gegentor kassierte. Im Halbfinale setzte sich Erlenbach mit einem 3:0 beim amtierenden Pokalsieger TuS Finkenbach/Waldgrehweiler durch, der vor einem Jahr nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen TuS Göllheim gewann.