Nach der coronabedingten Zwangspause darf die Kreismusikschule ab 11. Mai schrittweise wieder mit dem Präsenzunterricht starten. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Grundlage des Unterrichts sei „für alle Beteiligten die Akzeptanz und Einhaltung eines speziellen Hygienekonzeptes, das im Internet unter www.kreismusikschule-donnersberg.de/ nachzulesen ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Eltern von jungen Musikschülern werden gebeten, die Bestimmungen aufmerksam durchzulesen und ihre Kinder gewissenhaft vorzubereiten. „Wer am Präsenzunterricht teilnimmt, erklärt sich mit den Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einverstanden“, so die Kreisbehörde. Einzelunterricht sowie Unterricht in Zweiergruppen könne nun wieder stattfinden, größere Gruppen werden aber gegebenenfalls aufgeteilt. Weiterhin untersagt seien vorerst Gesangsunterricht in Präsenzform und Musikalische Früherziehung.