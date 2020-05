Auch weiterhin gilt die bundesweite Verordnung, dass Bildungseinrichtung wie die Kreismusik und -Volkshochschule einstweilen geschlossen bleiben müssen. Beide setzen zur Zeit auf Angebote via Internet.

Hart trifft die Corona-Krise auch die Kreismusikschule (KMS) Donnersbergkreis: Schulleiter Benjamin Reiter sieht im RHEINPFALZ-Gespräch deutlich die Nachteile einer ausgegliederten Musikschule unter freier Trägerschaft eines Fördervereins. So erhalten die nicht fest angestellten, sondern als sogenannte Honorarkräfte arbeitenden Lehrkräfte bei Unterrichtsausfall durch Corona kein Honorar oder müssen Einbußen hinnehmen.

Allerdings werde – so Reiters Schätzung – von den rund 750 Schülern der Musikschule die Hälfte über alternative Unterrichtsmethoden digital unterrichtet. So etwa über Bildschirmübertragung, einem bundesweiten Trend folgend, oder mit gegenseitigem Versenden von Aufnahmen und Unterrichtsmaterial wie Arbeitsblätter gehe auch der Unterricht teilweise weiter. Das sei zunächst ungewohnt, „bietet aber auch Chancen, wenn man sich eingewöhnt hat“, ist reiter überzeugt.

April für alle Schüler kostenfrei gestellt

Allerdings stoße im Kreis nach Reiters Erfahrungen auch die digitale Nutzung aufgrund von Netzüberlastung und mangelnder Kapazitäten in manchen Regionen an Grenzen. Reiter dankt allen für die breite Akzeptanz dieses Unterrichtsformats. Gottlob habe die Musikschule dennoch noch keine Abmeldewelle zu verzeichnen, obwohl die pädagogischen Alternativen teilweise auch auf Ablehnung stoßen und nach Reiters Auffassung und Praxiserfahrung auch nicht auf alle Unterrichtsformen (etwa Gruppendynamik) angewendet werden könnten. So fehle das gemeinsame Musizieren, was die Dynamik des Lerneffekts bestimme, bilanziert der Pädagoge weiter.

Der April wurde kostenfrei für die Schüler gestellt. Dieses Entgegenkommen sei für die Schule gleichwohl ein finanzieller Kraftakt, finanziert aus Einsparungen an anderen Stellen, auch etwa durch den nun erzwungenen Verzicht auf Konzerte. Es soll auch helfen, Interessierten die neuen Unterrichtsformen etwas schmackhaft zu machen. „Wer jedoch freiwillig die Gebühren spenden möchte, leistet damit eine wesentliche Hilfe zum Erhalt unseres Bildungsbetriebs“, so Reiter.

Sorgen bereitet ihm das Schicksal einiger besonders betroffener Lehrer, die durch den teilweise reduzierten Unterricht Einbußen hinnehmen müssen und auch in ihren weiteren künstlerischen Berufen von Auftrittsverboten gebeutelt sind. Die KMS schaue jedoch darauf, den Lehrern – auch wegen der Kurzfristigkeit dieer Entwicklung – irgendwie ihr Einkommen zu sichern. So seien sie für März noch voll bezahlt worden, auch wenn die Hälfte des Monats schon von Ausfällen betroffen gewesen sei. Bemerkenswert sei, was seine Kollegen an Online-Alternativen in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hätten.

Reiter betont, dass die KMS so bald wie möglich zum Präsenzunterricht zurückkehren möchte, den er sich auch unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen vorstellen kann. In anderen Bundesländern sei das teilweise schon möglich. „Jetzt heißt es allerdings erst einmal Abwarten – und die Zeit zuhause gern zum Üben nutzen“, so die Empfehlung.

Für Musikzwerge- und Musikgartenkurse gilt: Sobald sich die Teilnehmenden wieder treffen können, soll besprochen werden, wie mit noch ausstehenden Terminen zu verfahren ist, teilt Reiter mit. Aktuelle Infos werden regelmäßig auf der Webseite www.kreismusikschule-donnersberg.de veröffentlicht, wie auch bei Facebook (www.facebook.com/kmsdonnersberg).

Auch Kreisvolkshochschule arbeitet an Online-Angeboten

Für die Kreisvolkshochschule hat deren Leiterin Evangeline Beyer mitgeteilt, dass die Programmplanung fürs 2. Halbjahr 2020 in den Osterferien fertiggestellt wurde. Die Corona-Krise stelle nun eine große Herausforderung dar, weil die vielfältigen Bildungsangebote momentan nicht verwirklicht werden können. „Geplante Kurse mussten bereits abgesagt werden“, wird bedauert, und es sei ungewiss, wann wieder gestartet werden kann.

Das Team der Kreisvolkshochschule arbeite derzeit daran, Online-Angebote zu planen und umzusetzen. „Sobald diese möglich sind, folgen detaillierte Informationen“, kündigt Evangeline Beyer an und verweist auf die Homepage www.kvhs-donnersbergkreis.de und die Info-Rufnummer 06352 710-181.