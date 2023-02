In der kommenden Woche ist die Kreisverwaltung am 15. und 16. Februar telefonisch nicht erreichbar. Grund ist die Umstellung der Telefonanlage. Das betrifft auch die Außenstellen Kreismusikschule, Kreisvolkshochschule, Gesundheitsamt und Abfallwirtschaft. Per E-Mail können die Mitarbeiter aber kontaktiert werden. Zudem ist das Kreishaus an Fasnachtsdienstag ab 12.30 Uhr geschlossen.