So manches Wendemanöver wurde am Montag im Umfeld des Kerzenheimer Kreisels an der B 47 vollzogen. Viele Autofahrer wurden jetzt vom Baubeginn am Kreisverkehrsplatz offenbar doch kalt erwischt und mussten einen Umweg in Kauf nehmen, obwohl der Start der Maßnahme mehrfach angekündigt war.

Am Montag ist, wie vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms angekündigt, der Ausbau des Kreisels also endlich angelaufen. Ursprünglich war der Beginn auf den 15. Februar terminiert worden.