Die Zahl der Infizierten ist von Mittwoch auf Donnerstag um drei gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 50,3, die Hospitalisierungsinzidenz bei 2,6, der Anteil der Intensivbetten beträgt 4,8. Damit befindet sich der Donnersbergkreis weiterhin in Warnstufe 1. In stationärer Behandlung sind derzeit drei Menschen, die aus dem Donnersbergkreis stammen. 112 Menschen gelten hier derzeit als aktuell infiziert, die meisten davon stammen aus der Verbandsgemeinde Eisenberg (43).