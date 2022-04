Im Donnersbergkreis wird weiterhin dringend Wohnraum für Füchtlinge gesucht. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, gibt es inzwischen ein Online-Formular, über das freier Wohnraum gemeldet werden kann.

Derzeit kommen die meisten Flüchtlinge zur Erstaufnahme in die ehemalige Jugendherberge in Steinbach. Diese Einrichtung wird vom Kreisverband des Roten Kreuzes mit Unterstützung der Ortsgemeinde Steinbach, der Verbandsgemeinde Winnweiler sowie des Kreises betreut. Sie bietet Platz für rund 100 Personen. Eine weitere Anlaufstelle ist das Kolpinghaus in Falkenstein, das von der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler mit ehrenamtlichem Engagement betrieben wird und rund 40 Personen aufnehmen kann.

Ziel ist es aber, wie die Kreisverwaltung betont, die Geflüchteten in Wohnungen unterzubringen. Laut Kreis liegen in den Verbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim, Kirchheimbolanden, Nordpfälzer Land und Winnweiler zwar bereits zahlreiche Angebote vor, dennoch reicht der Wohnraum nicht aus. Deshalb hoffen die genannten Kommunen auf die Unterstützung weiterer Hauseigentümer sowie Vermieter im Donnersbergkreis. Das Online-Formular ist unter dem Link www.donnersberg.de (Rubrik Aktuelles) zu finden.