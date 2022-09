„Wer möchte sich als ehrenamtlicher Sicherheitsberater für Senioren engagieren?“ – Das fragt die Kreisverwaltung alle interessierten Bürger. Die Sicherheitsberater sollen mit Aufklärung dazu beitragen, ältere Mitbürger davor zu schützen, Opfer von Verbrechen zu werden. Nach den coronabedingten Einschränkungen möchte das Polizeipräsidium Westpfalz dieses Engagement und die Zusammenarbeit mit den Kommunen wieder beleben. Um die Polizei bei der Vorbereitung der Aus- und Fortbildung zu unterstützen, sucht die Kreisverwaltung nun interessierte Bürger, auch Senioren, die sich diese Tätigkeit zutrauen.

Wer sich hier einbringen möchte, wird gebeten, sich an die Leiterin der Sozialabteilung, Judith Mattern-Denzer, zu wenden. Sie ist telefonisch unter 06352 710-164 oder per E-Mail an jmattern-denzer@donnersberg.de zu erreichen.