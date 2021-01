Ab Januar zeichnen die Klimaschutzmanager des Kreises jeden Monat einen „Klimahelden des Monats“ aus, um das Engagement von Bürgern vor Ort sichtbar zu machen. Was ist ein Klimaheld? Die Klimaschutzmanager erklären es so: „Klimaschutz ist Ihnen kein Fremdwort und gehört zu Ihrem Alltag? Sie haben vielleicht sogar schon eine konkrete Klimaschutzidee oder Projekt im Kreis umgesetzt? Dann bewerben Sie sich!“. Bewerben können sich demnach Einzelpersonen, Schulklassen, Vereine oder Unternehmen. Es können auch Vorschläge gemacht werden. Zusendungen an klimaschutz@donnersberg.de. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06352 710328.