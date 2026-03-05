Schlechte Straßen sind rund um den Donnersberg schon lange Zeit ein Thema. Mit einem mehrjährigen Sanierungsprogramm geht der Kreis das Problem an.

Wer im Donnersbergkreis unterwegs ist, weiß es: Viele Straßen sind in einem schlechten Zustand. Wer das kritisiert, hat dabei nicht nur das Wohl der Bürger im Auge, sondern denkt oft auch an den Fremdenverkehr. Denn seit geraumer Zeit macht der Kreis Anstrengungen, sich als attraktives Ziel für den Tourismus zu positionieren. Marode Zufahrten, vor allem zum Hausberg selbst, stören da erheblich.

Wie RHEINPFALZ-Recherchen gezeigt haben, hat sich allerdings nicht der Kreis selbst, sondern der Landesbetrieb Mobilität (LBM) als zentraler Engpass für nachhaltige Sanierungen erwiesen. Der LBM ist in Rheinland-Pfalz für den Bau sowie die Instandhaltung von Straßen und Brücken zuständig. Viele Stellen für Planer und Ingenieure sind dort allerdings aktuell unbesetzt. In der Folge ist ein Sanierungsstau entstanden, von dem auch der Donnersbergkreis betroffen ist.

Weil die begrenzten Planungskapazitäten des LBM derzeit verhindern, dass marode Straßen vollständig ausgebaut werden können, beschloss der Kreis vor etwas mehr als einem Jahr ein Deckenerneuerungsprogramm als Reparaturmaßnahme. Ziel ist es, einen weiteren Substanzverlust der Kreisstraßen zu verhindern. Das Programm umfasst insgesamt 15 Straßen- und Abschnittsmaßnahmen und erstreckt sich über mehrere Jahre.

Als nächstes ist die Zufahrt zum Donnersberg dran

Im vergangenen Jahr wurden bereits die Decken der K2 (Abzweig K1 bis Schmitterhof), der K18 (Kreisgrenze Alzey-Worms bis Mörsfeld) und der K34 (Ortsdurchfahrt Ruppertsecken) saniert. Für die K78 in der Ortsdurchfahrt Kerzenheim laufen derzeit Vorarbeiten durch die Verbandsgemeindewerke. Für die touristisch wichtige Zufahrt K82 (Bastenhaus bis Parkplatz Donnersberg) sind die Aufträge vergeben; witterungsbedingt können die Arbeiten allerdings erst nach der Frostperiode beginnen. Für das Deckenbauprogramm 2025 waren 660.000 Euro veranschlagt.

Für das laufende Jahr haben Kreisverwaltung und LBM das Programm fortgeschrieben und um Maßnahmen an Brücken und Stützwänden erweitert. Eingeplant sind dafür insgesamt rund 645.000 Euro. Größte Posten sind die K70 auf freier Strecke zwischen Rüssingen und Biedesheim (ca. 250.000 Euro) und die K62 in der Ortsdurchfahrt Stetten (200.000 Euro). Hinzu kommt die Erneuerung der Decke der K39 ab dem Abzweig der K40 in Richtung Sippersfeld, die mit etwa 45.000 Euro veranschlagt ist. Außerdem sind Instandhaltungsarbeiten an zwei Leiselbach-Brücken (bei Stetten und Gauersheim) sowie an einer Stützwand an der K85 in Rathskirchen vorgesehen. Dafür sind zusammen rund 150.000 Euro eingeplant. Der Kreis finanziert das Deckenbau- und Sanierungsprogramm aus den zweckgebundenen Ausgleichszahlungen des Landes in Höhe von knapp 2,2 Millionen Euro, die er 2024 bei der Übernahme von vier Landesstraßen erhalten hat.