Der Donnersbergkreis wird sich vom 3. bis 23. September – während der „Woche der Mobilität“ – zum dritten Mal an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses beteiligen.

Beim „Stadtradeln“ werden Bürger dazu angeregt, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Alle im Donnersbergkreis gefahrenen Rad-Kilometer werden gesammelt und am Ende der drei Wochen veröffentlicht. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden.

Unter www.stadtradeln.de/donnersbergkreis können sich alle Teilnehmenden registrieren. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, findet der offizielle Start der Kampagne gemeinsam mit dem Klimaschutzmanagement des Kreises am Samstag, 3. September, von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Winnweiler statt. Alle Bürger sind eingeladen vorbeizukommen, am besten mit dem Rad, um sich bei einem Erfrischungsgetränk auszutauschen. Mehr Infos bekommt, wer eine E-Mail an klimaschutz@donnersberg.de schickt.