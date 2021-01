Die Wirtschaftsförderung des Donnersbergkreises unter der Leitung von Reiner Bauer lädt für Donnerstag, 4. Februar, zu einem digitalen Wirtschaftsforum ein. Ab 19 Uhr soll in einer Videokonferenz der Frage nachgegangen werden: „Wollen wir den Einzelhandel der Zukunft den globalen Riesen überlassen?“

Der Lockdown habe den ohnehin schon starken Trend zum Online-Handel nochmals beschleunigt, heißt es dazu in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Es finde nicht nur eine Verlagerung vom stationären zum digitalen Handel, sondern vielfach auch von lokalen zu globalen Akteuren statt. Mit dem Wirtschaftsforum sollen bereits laufende Bemühungen unterstützt und der Austausch innerhalb der Region gestärkt werden.

„Uns ist klar, dass wir im Donnersbergkreis die großen Trends nicht aufhalten oder umkehren können. Dennoch wollen wir auch in Zukunft in einer Region leben, die lebendig ist und in der es natürlich auch lokale Wertschöpfung gibt“, so Landrat Rainer Guth in der Presseerklärung. „Es wird darum gehen, was wir heute tun können, um die Wirtschaft vor Ort zu stärken“, betont Reiner Bauer. Die Anstrengungen, die bereits unternommen wurden, müssten weiter verfolgt werden, ist der Wirtschaftsförderer überzeugt.

Die Teilnahme ist frei. Willkommen sind auch interessierte Zuhörer, die sich nicht zu Wort melden möchten. Eventuelle Rückfragen oder die Anmeldung können per E-Mail an Reiner Bauer unter rbauer@donnersberg.de gerichtet werden.