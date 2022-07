Der Kreis muss wieder einmal einiges an Geld in die Hand nehmen, um Schulen in seiner Trägerschaft zu sanieren oder zeitgemäß auszustatten. Konkret geht es um die BBS und die IGS in Eisenberg sowie um die Gutenbergschule in Göllheim.

Die elektrotechnische Ausstattung in der Berufsbildenden Schule am Standort Eisenberg entspricht längst nicht mehr dem Stand der Technik. Laut Kreisverwaltung fehlt es fast überall an vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, außerdem besteht erhöhte Kurzschlussgefahr durch mangelhafte Verdrahtung. Deshalb müsse dringend saniert werden. Aus diesem Grund hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung zunächst einmal die Planung dieser Sanierung an das Eisenberger Büro Eisel vergeben. Kosten allein für die Planung: knapp 21.300 Euro. Die Arbeiten selbst werden dann vom Planungsbüro ausgeschrieben. Wieviel die Sanierung selbst kostet, wird sich erst zeigen, wenn die Angebote eingegangen sind, laut Verwaltung stehen aber ausreichend Mittel im Haushalt zur Verfügung. Veranschlagt sind insgesamt 105.000 Euro.

Digitalpakt wird umgesetzt

Elektroarbeiten sind auch in der IGS Eisenberg nötig, und zwar im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digitalpaktes, um die Schule mit LAN und WLAN zu versorgen. Nachdem sich bei einer ersten Ausschreibung kein Bieter gemeldet hatte, ist das Planungsbüro aktiv auf die Firma Mandler Elektrotechnik in Morschheim zugegangen und hat ein Angebot über 124.140 Euro erhalten. Laut Kreisverwaltung stehen dafür ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Ebenfalls im Zuge der Digitalisierung mussten die Rohbau- und Brandschutzarbeiten vergeben werden. Da nur ein Angebot abgegeben wurde, ging der Auftrag dementsprechend für insgesamt 57.900 Euro an die Firma Pätzold aus Ramsen.

Gerüst steht länger als geplant

Bei der Gutenbergschule in Göllheim werden derzeit die Fenster saniert. Coronabedingt konnten sie nur mit enormer Verzögerung– und nicht einmal alle zur gleichen Zeit – geliefert werden. Deshalb konnten sie nicht, wie ursprünglich geplant, in einem Rutsch montiert werden, sondern die Montage musste an die sukzessive Anlieferung angepasst werden. In der Folge wurde auch das Gerüst länger als geplant gebraucht, was zu Zusatzkosten in Höhe von knapp 18.000 Euro geführt hat. Somit betragen die Gesamtkosten der Fenstermontage knapp 73.000 Euro.