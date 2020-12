Die Kreis-Deponien und die E-Schrott-Annahmestelle haben im Winter gegenüber dem restlichen Jahr abweichende Öffnungs- und Schließzeiten.

Wie das Referat Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung mitteilt, ist die Deponie Eisenberg am 24. und am 31. Dezember ganztägig geschlossen. Die Elektro-Schrott-Annahmestelle in Marnheim ist von 22. Dezember bis 3. Januar nicht besetzt. Die Erdaushub- und Bauschutt-Deponie Winnweiler kann von 10. Dezember bis 6. April nicht angefahren werden. Die Deponie Mannweiler-Cölln schließt vom 9. Dezember bis einschließlich 31. März.

Sollten während der Schließzeiten der Bauschuttdeponien größere Baumaßnahmen geplant sein, so wird unter Telefon 06351 3599 um frühzeitige Abstimmung zwecks Einzelfallregelung gebeten.