Am Mittwoch findet im Museum ein Workshop statt.

Das Museum im Stadtpalais lädt für kommenden Mittwoch, 9 bis 12 Uhr, alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren aus Kirchheimbolanden und Umgebung zum Erfinderworkshop in die Räume des Museums, Amtsstraße 14, ein. Der Projektvormittag soll genutzt werden, um interessante und ideenreiche Menschen aus Kirchheimbolanden aufzuspüren. Die dann geltenden Abstandsregeln werden eingehalten, bei schönem Wetter kann das Programm teilweise im Freien stattfinden. Der Kostenbeitrag beläuft sich auffünf Euro für das Material, ein Getränk sollte mitgebracht werden. Anmeldung per E-Mail an paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de.