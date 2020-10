Es war sehr interessant, einen digitalen Schultag mitzuerleben. Und manchmal auch lustig, wenn zum Beispiel mal bei einem Schüler ein Vogel im Hintergrund schreit. Neben kleineren technischen Problemen hat man gemerkt, dass es vor allem wichtig ist, dass die Lehrer im Online-Unterricht sehr kreativ werden müssen, um ihre Schüler auch zu Hause anzusprechen und die Lehrinhalte zu vermitteln. Zum Beispiel in Hauswirtschaft einen Kuchen backen oder eben ein kurzes Sportprogramm mitmachen. Ich bin gespannt, was sich die Lehrer noch so alles einfallen lassen.