Erkältungskrankheiten sind jahreszeitlich bedingt stark auf dem Vormarsch, Krankmeldungen häufen sich. Auch im Donnersbergkreis gibt es aktuell einen deutlichen Anstieg an Atemwegserkrankungen. Eine Altersgruppe trifft es besonders heftig.

„Wir laufen unter Volllast. Es gibt kaum noch Luft nach oben“, beschreibt Jens Galan, Allgemeinmediziner und Vorsitzender der Ärztegemeinschaft Leiningerland, die Belastung der Mediziner. Denn derzeit sind die Wartezimmer gefüllt mit Menschen, die unter einem grippalen Infekt leiden.

Betroffen seien vor allem Schleimhäute „und die haben wir im Mund-Nasen-Bereich sowie in den Bronchien und Magen-Darm“. Husten, Hals- und Kopfschmerzen, aber auch Fieber und Gliederschmerzen sind die Folge. „All die Symptome, die wir schon zuvor von einer typischen Erkältung oder auch Grippe kennen“, erklärt der Mediziner. Untypisch hingegen sei, dass die Erkältungszeit in diesem Jahr nicht nur früher, sondern auch stärker zuschlägt.

Frühere und stärkere Erkältungswelle

Dass sie nun so viele Leute gleichzeitig trifft, habe mit einem untrainierten Immunsystem zu tun, weiß Galan. „Erwachsene trainieren ihr Immunsystem durch permanenten Kontakt mit verschiedenen Viren im Alltag weiter.“ Die Schutzmaßnahmen während der Pandemie hätten allerdings dazu geführt, dass nun die Abwehr untrainiert und nun entsprechend heftiger reagiere. Kinder, deren Immunsystem aufgrund ihres jungen Alters ohnehin weniger Kontakt mit Viren hatten, treffe die Influenza oder die Atemwegserkrankung RSV besonders stark. Galan macht deutlich: „Die Situation bei Kinderärzten ist derzeit dramatisch. Fällt eine Praxis aufgrund von Krankheit aus und alle Patienten müssen sich auf die umliegenden Praxen verteilen, können die Kollegen das kaum noch stemmen.“

Verschärft wird die Situation durch Lieferengpässe bei Medikamenten. „Es ist eine Katastrophe. Vor allem Penicillin und Amoxicillin fehlen – also Antibiotika, die man in erster Linie bei leichten Lungenentzündungen geben kann.“ Aus Mangel griffen viele Ärzte auf Antibiotika mit einem breiteren Wirkungsspektrum zurück. „Allerdings fördert das auch Antibiotika-Resistenzen“, warnt Galan.

Lieferengpässe verschärfen Situation

„Welche Medikamente? Das ist eine Armutsverwaltung was wir gerade haben“, sagt Astrid Knorr, Inhaberin der Markt Apotheke in Göllheim. Vor allem Fiebersäfte für Kinder und Antibiotika seien vergriffen. Aber auch der Wirkstoff ACC, Blutdruckmittel oder Säureblocker fehlten – „alles, was sonst so gang und gäbe war“. Eine Besserung sieht die Apothekerin nicht in Sicht: „Die Lieferanten nennen uns zum Teil Liefertermine Ende Januar, ob diese dann auch eingehalten werden, weiß niemand.“ Um im Notfall selbst Fiebersäfte mischen zu können, halte die Apotheke derzeit alle notwendigen Bestandteile dafür vor.

Dass die Krankheitswelle am stärksten junge Kinder trifft, hat auch Konsequenzen für Kindergärten und Schulen. In der Kindertagesstätte Bolanden beobachtet Leiterin Susanne Martin seit fünf Wochen ein überdurchschnittliches Krankheitsaufkommen. „Und das betrifft nicht nur unsere Kinder. Mittlerweile haben wir beim Personal vier Ausfälle“, berichtet sie. Aus diesem Grund muss die Einrichtung einem vorgeschriebenen „Maßnahmenplan“ folgen, der einen Betreuungsschlüssel vorschreibt. Da dieser nun unterschritten sei, schließt die Kita aktuell bereits um 15 Uhr. Viele Kinder sind zudem über mehrere Wochen krank, Eltern berichten ihr von langen Wartezeiten beim Kinderarzt. „Es ist dieses Jahr für uns alle nicht ohne“, stellt Martin fest.

Personalmangel in Kitas

„Wir gehen auf der letzten Rille Weihnachten entgegen“, sagt Claudia Manz-Knoll, Pädagogische Gesamtleitung der Kita Nordpfälzer Glückskinder. Und das, obwohl das Kitabündnis mit sieben Standorten und derzeit 87 Beschäftigten sicherlich besser aufgestellt sei als Kitas, die alleine dastehen. Dennoch: „Mein Tagesablauf wird derzeit bestimmt vom Krisenmanagement durch Personalausfälle. Die Situation ist prekär“, so Manz-Knoll. Die Fachkräfte in den Kitas wollten weder für die Kinder noch für die Familien die Bildungsangebote und Betreuungszeiten reduzieren, stünden aber selbst am Limit der physischen und psychischen Belastbarkeit, das sei ein Teufelskreis.

An der BBS Donnersberg läuft der Schulbetrieb indes uneingeschränkt. Da dort nur Schüler höherer Altersgruppen den Unterricht besuchen, seien die Schüler „im normalen Rahmen“ von der Krankheitswelle betroffen, teilt die stellvertretende Leiterin Eva John auf Anfrage mit.

Angespannte Lage in Industrie

Auch in der Arbeitswelt schlägt sich die Erkältungswelle nieder. Bei Adient in Rockenhausen sei der Krankenstand zwar überdurchschnittlich hoch. „Ausfälle können aber noch abgefangen werden“, bestätigt Personalleiter Axel Bechberger.

Das Südzucker-Werk in Offstein verzeichnet ungewöhnlich viele erkrankte Mitarbeiter, berichtet Pressesprecher Dominik Risser. Während Corona „nahezu kein Thema mehr zu sein scheint“, gebe es einige Influenza-Fälle im Unternehmen. Da viele Mitarbeiter vorab die im Betrieb angebotene Grippeschutz-Impfung angenommen hätten, könne der Betrieb derzeit trotz der Ausfälle uneingeschränkt weiterlaufen. Es komme lediglich zu kurzfristigen Veränderungen im Schichtplan. „Die Mitarbeiter zeigen sich immer flexibel und helfen mit, die Produktion weiter aufrecht zu halten.“

Bei der Gießerei Gienanth in Eisenberg ist die Personallage angespannt, erzählt Personalleiter Peter Becker: „In den letzten zwei Wochen haben wir einen Krankenstand von 25 Prozent.“ Das sei mehr als zu Pandemie-Zeiten. Um die Produktion weiterhin am Laufen zu halten, hätte das Unternehmen Mitarbeiter kurzfristig gebeten, ihren Resturlaub nicht zu nehmen. „Stattdessen müssen sie ihn ins nächste Jahr mitnehmen.“ Gleichzeitig hofft Becker auf etwas Entspannung über die anstehenden Feiertage. Der letzte Arbeitstag finde am 20. Dezember statt. „Dann ist der Betrieb im Urlaub, nur noch normale Verwaltungs- und Wartungsarbeiten finden zwischen den Jahren statt“, berichtet Becker und hofft, dass die Mitarbeiter über die Feiertage Zeit zum Erholen finden, „damit alle wieder gesund am 2. Januar anfangen können.“