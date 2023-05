Leicht verletzt worden ist eine 17-jährige Kradfahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der K34. Die junge Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms war nach Polizeiangaben von Ruppertsecken in Richtung Rockenhausen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve mit ihrem Leichtkraftrad zu weit nach links geriet und einen entgegenkommenden Wagen an der Fahrerseite touchierte. Die 17-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 2000 Euro.