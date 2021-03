Für eine Amphibien-Aktion bei Alsenz sucht die Pollichia-Kreisgruppe Donnersberg wegen eines Ausfalls kurzfristig Helfer. Hintergrund ist die in wenigen Tagen beginnende Krötenwanderung.

Das bedeutet, die Tiere kommen aus ihren Winterquartieren und streben den Laichgewässern zu. Dazu müssen sie oft viel befahrene Straßen überqueren. Zu ihrem Schutz werden Fangzäune aufgestellt, die Amphibien dahinter aufgesammelt und mit Eimern auf die andere Straßenseite getragen.

Eine solche Maßnahme betreut die Pollichia-Kreisgruppe auch bei Alsenz in der Gemarkung „Vor Rohr“ – rund einen Kilometer nach der Einmündung der B 420 in die B 48 Richtung Bad Kreuznach. Hauptsächlich geht es hier um Erdkröten, Grasfrösche, Teich- und einige seltene Kammmolche. Diese „stehen unter strengem Naturschutz und spielen eine wichtige Rolle im biologischen Gleichgewicht der Natur“, so die Kreisgruppe.

Weil Helfer unerwartet ausgefallen sind, ist die Pollichia nun auf der Suche nach schnellem Ersatz. Benötigt werden Personen – bevorzugt aus der Gegend um Alsenz und Obermoschel –, die abwechselnd jeden Abend die Betreuung der Aktion übernehmen. Interessierte werden gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 06357 7336 zu melden.