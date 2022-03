Noch fehlt von den scheuen kleinen Gesellen jede Spur, noch liegen sie in sicherem Grund. Sobald jedoch die Temperaturen klettern und es dann auch noch regnet, fühlen sie sich wohl. Folgen ihrem Trieb – und laufen dann Gefahr, im wahrsten Wortsinne unter die Räder zu geraten. Dies zu vermeiden, dabei hilft die Pollichia-Kreisgruppe Donnersberg tatkräftig mit. Drei Naturfreunde haben am Donnerstag eine Geleit-Aktion vorbereitet.

Noch mangelt es an Wärme, fehlt zudem die Feuchte. Wenn im März noch Nachtfröste das Thermometer unter Minus sinken lassen, haben Amphibien schlichtweg keine Lust, sich auf den Weg zu machen. „Wenn’s aber mal zehn Grad ist und bestenfalls noch regnet, kommen sie in Scharen“, weiß eine kundige Frau aus dem Alsenztal. Sie hat es sich vor drei Jahrzehnten schon zur Aufgabe gemacht, alljährlich möglichst viele Kreaturen vor dem Unfalltod zu bewahren.

Die engagierte Nordpfälzer Tierfreundin und Retterin von Erdkröte, Frosch und Co. möchte allerdings keinesfalls namentlich genannt werden. Sie bleibt lieber bescheiden im Hintergrund, wird aber demnächst wieder an Abenden mit ihrem Grüppchen Gleichgesinnter entlang der B48 Amphibien einsammeln. „Vor etwa 30 Jahren war es mal ganz schlimm. Ich habe das gesehen und konnte das nicht ertragen. Ich habe die Polizei gerufen“, erinnert sie sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Nun, auch die Uniformierten konnten dem Krötensterben auf dem Asphalt nur hilflos zusehen. Eine Amphibie achtet halt mal nicht auf Warnhinweise – und schert sich auch um heranbrausende Autos wenig. Bis es zu spät ist.

Zur Fortpflanzung ans kühle Nass

Das Problem ist ja hinlänglich bekannt. Alljährlich im Frühjahr verlassen Kröten, Frösche, Molche ihren Lebensraum im Wald und wandern hin zu Gewässern, um sich fortzupflanzen. Ihr Instinkt würde sie denn auch schnurstracks zum Wasser führen, wären da nicht ab und an Hürden im Weg. Gut so – denn deshalb lässt sich an neuralgischen Stellen verhindern, dass die Tierchen geradewegs ins Verderben krabbeln.

Dem Natur- und Artenschutz hat sich – neben seinen Forschungs- und Bildungsaufgaben – auch Pollichia verschrieben. Der einst in der Vorderpfalz gegründete Naturkunde- und Naturschutz-Verein ist schon mehr als 175 Jahre alt. Rund 2650 Mitglieder zählt Pollichia – und die vor 101 Jahren gegründete Kreisgruppe Donnersberg vereint immerhin aktuell 215 Mitstreiter.

Versteckte Weiher bei Amphibien beliebt

Gut 80 Hektar Fläche hat Pollichia – verteilt über die Einzelgruppen – insgesamt in Besitz. Die Donnersberger könnten mit Fug und Recht vereinsintern als Großgrundbesitzer bezeichnet werden – verfügen sie doch alleine über rund 21 Hektar Fläche. Darunter ein Areal bei Alsenz, an der Kreisgrenze in Richtung Hochstädten an der Bundesstraße 48 gelegen. Dort finden sich, hinter allerlei Gestrüpp und gar nicht leicht erreichbar, auch Gewässer, in denen sich früher mal Fische tummelten, um sich dann angeln zu lassen. Bis Pollichia kam.

Die kleinen Weiher sind inzwischen weitgehend sich selbst überlassen. Sie sind zudem etwas versteckt – ideal für Amphibien, die dort alles finden, was sie brauchen. Eben wegen der Lage aber fühlen sich die Pollichia-Leute inzwischen auch verpflichtet, den Tieren von der anderen Straßenseite einen sicheren Weg zu ebnen. Mittels ein paar laufender Meter alter und mit Gummi überzogener Zäune, Stangen – und Eimern.

Tierfreunde sammeln Kröten aus Eimern

Denn von rundum zieht es die Amphibien ans kühle Nass – aber eben auch vom Wald am Winterborner Berg her, auf der anderen Straßenseite. Dort verbringen die Tiere in Winterstarre die kalte Jahreszeit, um bei bester Gelegenheit dann durch die Alsenz zu schwimmen, auch die Gleise zu überqueren und schließlich an der Straße nicht Halt machen.

Wobei: Immerhin hindern abseits der Straße in den Boden eingegrabene Leitplanken die Tiere daran, auf breiter Front zur Straße zu watscheln. An den Enden der Planken aber bietet sich Durchlass – und genau den haben die Naturschützer nun abgeriegelt. Haben auch Eimer eingegraben, in die die Tiere purzeln sollen. Bis die Helferkolonne um die Tierfreundin ausrückt, die die Kröten einsammelt und über die Straße bringt.

Klimawandel macht Tieren zu schaffen

Früher waren das Aberhunderte. Die Anzahl sei merklich zurückgegangen. „Der Klimawandel“, konstatiert die Alsenzer Tierschützerin. Vor allem nach dem heißen Sommer 2018 habe es einen Einbruch in der Population gegeben, was am Winterborner Wald nur zu deutlich spürbar sei. Umso wichtiger finden es die Helfer, dass die verbliebenen Amphibien nicht auch noch plattgefahren werden.

„Ab und zu werden bei Straßenerneuerungen Krötenzäune gleich mit eingebaut. Das kostet aber viel Geld“, gibt Pollichia-Mitglied Manfred Mages zu bedenken. Immerhin lässt sich auch mit geringen Mitteln Wirkung erzielen. Mages schwingt den Hammer, Udo Weller und Hans König helfen mit – und sie sind wohl wieder zur Stelle, wenn in einigen Wochen der mobile Zaun wieder abgebaut wird.