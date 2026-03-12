Die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung bietet in Zusammenarbeit mit dem Gründerinstitut Labenski am Donnerstag, 30. April, einen kostenfreien Beratertag für Gründerinnen und Gründer an. Die Einzelberatungen finden statt von 9 bis 17.30 Uhr in der Sparkasse Donnersberg (Zimmer 1.18), Damian-Kreichgauer-Straße 7 in Rockenhausen.

Ob in der Planungsphase, nach der Gründung oder bei der Übernahme eines bestehenden Unternehmens: In einem etwa einstündigen Einzelgespräch haben Teilnehmer die Möglichkeit, sowohl individuelle als auch allgemeine Fragestellungen rund um die Themen Unternehmensgründung und -sicherung mit einem Experten zu besprechen. Die Beratung kann laut Kreisverwaltung verschiedene Schwerpunkte haben: Dazu zählen beispielsweise die Markt- und Wettbewerbsanalysen, die Anmeldung und die formalen Schritte zur Selbstständigkeit, Rechte und Pflichten junger Unternehmen, Preiskalkulation, Buchhaltung und steuerliche Grundlagen, Marketing und Kundengewinnung, strategische Planung und Positionierung, Absicherung und Risikomanagement sowie die Themen Finanzierung, Förderprogramme und Zuschüsse.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an Adeline Weiler (aweiler@donnersberg.de) oder telefonisch beim Gründerinstitut Labenski unter 0175 3851272 (Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr).