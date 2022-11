Wer das neu restaurierte Landtagsgebäude besuchen, den Plenarsaal besichtigen und sich über die Arbeit der Abgeordneten informieren möchte, kann dies am Mittwoch, 30. November, auf Einladung der Abgeordneten Lisett Stuppy tun. Um 8.45 Uhr startet der Zug von Kirchheimbolanden in Richtung Mainz. Unterem anderem stehen der Besuch der Grünen-Landesgeschäftsstelle, Mittagessen im Landtagsrestaurant, eine Führung durchs Landtagsgebäude und ein Treffen mit Lisett Stuppy an. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter wahlkreisbuero@lisett-stuppy.de.