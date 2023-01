Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Ladendieb am Dienstag gegen 17 Uhr aus einer Drogerie in Kirchheimbolanden gestohlen. Danach ist er nach Polizeiangaben zu Fuß geflüchtet. Der Mann wird beschrieben als zirka 1,70 Meter groß mit Halbglatze, er trug eine dunkle Hose und hatte einen großen Rucksack bei sich. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.