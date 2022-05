Ein Kammerkonzert richtet das Gymnasium Weierhof am kommenden Montag, 23. Mai, im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof aus. Nach zweijähriger Coronapause kann die Schule damit die erfolgreiche Konzertreihe „Musik ohne Taktstock“ fortsetzen.

Solistinnen und Solisten aus allen Jahrgangsstufen präsentieren Werke aus ihrem Repertoire, kündigt die Schulleitung an. Unter anderem gibt es Musik am Flügel und an der Harfe. Auch die Streicher- sowie die Band-AG des Gymnasiums werden auftreten. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auch Theater und Jazz

Das Konzert ist der Auftakt zahlreicher weiterer kultureller Aktivitäten des Gymnasiums Weierhof. Weiter auf dem Programm in den nächsten Wochen stehen Shakespeares Klassiker „Was ihr wollt“, eine Aufführung der Oberstufen-Theater-AG. Premiere ist am Montag, 13. Juni, um 19 Uhr in der Schul-Aula. Gespielt wird die Komödie dort auch am 14. Juni um 19 Uhr.

„Jazz am Weierhof“ – ein Konzert mit Big Band und weiteren Bläserformationen – gibt es am Montag, 11. Juli, am gleichen Ort und zur gleichen Uhrzeit. Und die Mittelstufen-Theater-AG des Gymnasiums führt am Mittwoch, 20. Juli, und Donnerstag, 21. Juli, jeweils 19 Uhr, das Schauspiel „Hänsel und Gretel sind nicht allein!“ unter Beteiligung der Schulband in der Aula auf.