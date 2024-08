Am 25. August startet der zweite Westpfälzische Orgelsommer. Ausrichter der vierteiligen Veranstaltungsreihe, die im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz stattfindet, ist der „Inter-Musik-Verein“.

Die Konzerte auf vier historischen Orgeln in der Pfalz beginnen jeweils sonntags um 17 Uhr. Immer eine Stunde davor gibt es eine Kirchenführung und Orgelbesichtigung. Auftakt ist am Sonntag, 25. August, in der protestantischen Kirche von Steinbach am Donnersberg, wo die barocke Senn-Orgel aus der Zeit um 1730 gerade frisch restauriert wurde. Sie gehört zu den ältesten und am besten erhaltenen Instrumenten in der Pfalz. Der „Organist des Jahres“ 2012, Torsten Laux, spielt laut Ankündigung „passende sommerlich frische Barockmusik aus Italien“.

Am 1. September stellen junge Künstler ihr Können auf der Walcker-Orgel in der pfalzweit größten Dorfkirche vor, dem protestantischen Gotteshaus von Weilerbach. Auf der 1888 installierten Sauer-Orgel der protestantischen Kirche von Göllheim erklingen am 8. September „Sephardische Himmelsklänge“ für Trompete und Orgel. Komponist Laux sitzt an den Registern, Volker Günther spielt Trompete.

Uraufführung zum Abschluss

Finale ist am 22. September in der katholischen Marienkirche zu Kaiserslautern, deren umfassende Renovierung derzeit in die letzte Runde geht. Die historischen Klais-Orgel auf der Empore stammt von 1904, ein zweites Instrument wird von der Firma Kuhn im Schiff installiert. Als Höhepunkt des Orgelsommers wollen ein Projektchor, das Kolping-Blasorchester, die Portugiesische Folkloregruppe Kaiserslautern sowie mehrere Vokal- und Instrumentalsolisten das interreligiöse Oratorium „Maria von Fatima“ uraufführen.

Es wurde von Torsten Laux eigens zu diesem Anlass komponiert. Die Uraufführung leitet der neue Dekanatskantor Timo Uhrig. Außerdem stellt Laux gemeinsam mit Roland Vanecek seine ebenfalls ganz neue Komposition „Salam, Schalom“ für Tuba und Orgel vor.