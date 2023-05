Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Benefizkonzert des Rotary Clubs Kirchheimbolanden in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Bolanden sorgte am Samstag in Bolanden in mehrfacher Hinsicht für Furore. Einerseits war es eine Sensation, dass bei einem Klavierrezital ein so großes Publikum sitzt. Dieses verbreitete in der anders bestuhlten (ohne Nutzung der Bühne) Halle Großstadtatmosphäre.

Das Publikum bekundete mit seiner Präsenz nicht nur lebhaftes Interesse am chronologisch gegliederten Programm der italienischen Konzertpianistin Cristiana Pegoraro, sondern zugleich