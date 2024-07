Der Auftritt von Christoph Reuter am Freitag, 5. Juli, sowie jener von Amelia Brightman & Band am darauffolgenden Samstag beim Weingut Martinspforte in Einselthum sind abgesagt worden. Laut Jörg Bayer vom Weingut hat der Konzertveranstalter dies mitgeteilt. Demnach wird für den Ausfall des Konzerts von Christoph Reuter das zeitgleich stattfindende EM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien angegeben, der Auftritt von Amelia Brightman fällt wegen der schlechten Wetterprognose für Samstag aus. Das Geld für bereits gekaufte Karten wird zurückerstattet, Ticketinhaber sollen sich dazu ans jeweilige Verkaufsportal wenden. Nachholtermine sollen demnächst bekanntgegeben werden.