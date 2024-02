Der junge Pianist Lovre Marušić eröffnet die 2024er-Auflage der Reihe Musiken in Kirchheimbolanden, in der sich die Preisträger der letztjährigen International Beethoven Piano Competition vorstellen. Er gastiert am 25. Februar in der Orangerie.

Mit Lovre Marušić kommt der zweite Preisträger des Wettbewerbs in den Ostflügel der Orangerie. Auf dem Programm stehen aus der Feder von Ludwig van Beethoven die Klaviersonate Nr. 1, die Sieben Bagatellen und die sogenannte Mondscheinsonate; ferner fünf Etüden von Alexander Skrjabin und Teile der Elf Humoresken von Jörg Widmann.

Geboren 1992 studierte Lovre Marušić von 2006 bis 2011 in Moskau, wo er am Staatlichen Tschaikowsky-Konservatorium seinen Abschluss machte. Anschließend setzte er seine Studien an der Musikakademie der Universität Zagreb bei Ruben Dalibaltayan fort und absolvierte sein Examen in der Klasse von Ljubomir Gašparović. Derzeit studiert er im Postgraduiertenprogramm an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar in der Klasse von Grigory Gruzman.

Er gewann unter anderem die Silbermedaille und den zweiten Preis bei der Cleveland International Piano Competition 2021 und den ersten Preis der Porto International Piano Competition „Santa Cecilia“ 2018.

Als Solist und Kammermusiker ist er in Europa und den USA aufgetreten und hat bereits mit bedeutenden internationalen Orchestern musiziert. Marušić ist künstlerischer Leiter von „Ostinato“, dem internationalen Kammermusikfestival in Omiš.

Termin

Musiken in Kirchheimbolanden, 25. Februar, 18 Uhr: Klavier Solo Recitals Lovre Marušic, Orangerie (Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 2a/Messeplatz). Kartenverkauf online unter http://www.rheinpfalz.de/ticket. RHEINPFALZ-Card-Inhaber erhalten eine Ermäßigung.