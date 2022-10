Auf ein strahlendes Konzert mit vielen Farben können sich die Besucher des Nordpfälzer Oratorienchors am 9. Juli in der Kirchheimbolandener katholischen Kirche zu St. Peter freuen.

Nach der zweijährigen Zwangspause durch die Pandemie freut sich Chorleiter und Dirigent Stefan Wasser umso mehr, wieder ein größeres Chor- und Orchesterkonzert zur Aufführung zu bringen. „Barocke Impressionen“ , so der Titel des Konzertes, beinhaltet zwei beliebte Bach Kantaten „Gott der Herr ist Sonn und Schild“ und „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“, Bachs Orchestersuite h-moll und als Ausklang das prunkvolle „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, Werke voller Pracht, Fröhlichkeit und Lebendigkeit.

In Italien ausgebildet, brachte Charpentier (1643-1704) ungeahnte dramatische Möglichkeiten in die französische Barockmusik ein: Sowohl die zu dieser Zeit ungewöhnliche Orchestrierung, als auch das Ansinnen, durch die Töne der Musik den Sinn der Worte auszudrücken und zu rühren, setzten neue wegweisende Impulse. „Das ,Te Deum’ gehört dabei zu seinen berühmtesten Werken und stellt ein wirkliches Meisterwerk da“, so der Dirigent und Organisator Wasser. 1957 wurde das Prélude durch seine Auswahl als Eurovisionshymne im Fernsehen einem breiten Publikum bekannt.

Ohrwurm inklusive

Bei der Orchestersuite Nr. 2, h-moll, BWV 1067 mit der berühmten Solo-Flöte, handelt es sich um eine Folge von Tanzsätzen mit vorangestellter Ouvertüre, die Bach höchstwahrscheinlich 1738 bei seinen Leipziger Kaffeehaus-Konzerten aufführte. Hierzu konnte Stefan Wasser die bekannte Flötistin Meltem Özari-König als Solistin gewinnen. Die Orchestersuite zeichnet sich mit ihren französisch-polnischen Stilmitteln wie punktierten Rhythmen und Trillern als lebendiges Musikstück aus, welches von kraftvollen Synkopen getragen wird. Bach war zu der Zeit königlich polnischer Hofkomponist und so brachte er französisch und polnisch geprägte Musik nach Leipzig.

„Die Kraft der Hymnen und Choräle gibt den Menschen gerade in dieser Zeit Stärke und Zuversicht“, so Dirigent Stefan Wasser, der das Ensemble, das aus der Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule entstanden ist, seit mehr als 30 Jahren führt. Wasser hat mit seinem ersten Nach-Corona-Konzert wieder seiner Leidenschaft, Musik an die Menschen zu bringen, freien Lauf gelassen. Er berichtet begeistert von den Proben mit seinem Chor, der trotz allem einen soliden Sängerstamm aus dem Umkreis des Donnersberges bis ins Rheinhessische umfasst. „Jetzt ist wieder eine Zeit des ehrlichen Jubels, das wollen wir mit den festlichen Kantaten zeigen“, so der Dirigent.

Trost und Freiheit

Die Kantate „Gott, der Herr ist Sonn und Schild“, BWV 79, die 1725 als Reformationskantate zum ersten Mal erklang, hat als Hauptthema Trost, Licht sowie Wahrheit und Freiheit, die in dem Schlusschoral thematisiert werden. So stellt der in der Mitte des Werkes liegende Choral „Nun danket alle Gott“ mit seinem großen Bläsermotiv eine kraftvolle, den Zuhörer packende Hymne dar, was vom Dirigenten Stefan Wasser als musikalische Therapie nach einer schweren Zeit für alle Musikliebhaber gewertet wird. In der Kantate „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“, BWV 137 , von 1725 hat Bach alle Strophen vom bekannten Kirchenlied „Lobe den Herren“ übernommen. „Die Kantate zählt zu den kraftvollsten, mutmachenden Werken Bachs, wobei auch meditative und dramatische Passagen in den moll-Stücken für einen Ausgleich zu den festlichen Pauken und Trompeten der Chorstücke sorgen“, erklärt Wasser die Auswahl seiner Konzert-Stücke.

Renommierte Solisten wie Violetta Hellwig (Sopran), Cornelia Lanz (Alt), Ingo Wackenhut (Tenor) und Thomas Herberich (Bass) tragen zu einer niveauvollen Konzertaufführung bei. Das Heidelberger Kantatenorchester, das mittlerweile in vielen Regionen für Oratorien und auch für Opernaufführungen häufig engagiert wird und mit seinen exakten und musikalisch hochwertigen Interpretationen ein sehr beliebter Klangkörper ist, rundet das barocke Musikerlebnis in der kleinen Residenz ab.

Info

