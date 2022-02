Mit Konstantin Reinfeld und Benyamin Nuss hat der Kulturverein Grünstadt zwei international erfolgreiche Musiker eingeladen. Deren exotische Kombination zweier Instrumente, die unterschiedlicher kaum sein könnten – Mundharmonika und Piano - sucht europa- wenn nicht gar weltweit ihresgleichen.

Das Duo tritt an beim zweiten Konzert der „Grünstadter Sternstunden 2022“ am Samstag, 19. Februar, im Weinstraßencenter Grünstadt. Die beiden Ausnahmekünstler ihr Programm „Globetrotter“: Mit Kompositionen des Polen Andrzej Korzynski, des Amerikaners Chick Corea, des Deutschen Johann Sebastian Bach, des Engländers John Barry, des Brasilianers Jacob do Bandolim, des Ungarn Bela Bartok und des Japaners Kaoru Wada ist dabei die halbe Welt vertreten.

Konstantin Reinfeld gilt als einer der besten und vielfältigsten Mundharmonikaspieler weltweit. Sein Repertoire reicht von Klassik über Jazz bis zur Filmmusik. Für das erste gemeinsam mit Nuss aufgenommene Album „Debüt“ bekam er den renommierten Opus Klassik-Preis. Manch Musikfreund erinnert sich noch an einen Höhepunkt der im ZDF übertragenen Preisverleihung: das Mundharmonikatrio aus Reinfeld, Moderator Thomas Gottschalk und Laudator Lutz van der Horst. Benyamin Nuss gehört zu den profiliertesten und erfolgreichsten Pianisten der jungen Generation. Wie Reinfeld bewegt er sich so virtuos wie unbekümmert zwischen den verschiedenen Musikwelten: als Solist mit diversen Spitzenorchestern von Leipzig über London bis Tokio wie als ausgezeichneter Jazzpianist.

Info

Karten gibt es nur im Vorverkauf bei Optik Neumann, Bilder und Rahmen Haass, der Touristinfo im Alten Rathaus in Grünstadt und unter info@kulturverein-gruenstadt.de. Für das Konzert gelten die 2G-Plus-Regel und durchgehende Maskenpflicht ab 12 Jahren sowie Ausweispflicht ab 16 Jahren. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Weinstraßencenter, Turnstraße 7, Einlass ist ab 19.30 Uhr.