In der Reihe „Musiken“ in Kirchheimbolanden wurde am Sonntag im Ostflügel der Orangerie mit Caleb Borick der erste Preisträger des „International Telekom Beethoven Competition in Bonn 2023“ präsentiert. Der Wettbewerbssieger aus North Carolina gilt als Komet am Solistenhimmel.

Caleb Borick spielt Klavier seit er fünf Jahre alt ist. Seit seinem gefeiertem Konzert-Debüt mit einem Klavierkonzert von Grieg im elften Lebensjahr gilt er als Wunderkind, ausgezeichnet