Musik von Genesis bringt die italienische Band The Watch am Donnerstag, 9. April, ab 20 Uhr in die Kirchheimbolander Stadthalle an der Orangerie. Das Album „The Lamb Lies Down On Broadway“ steht im Mittelpunkt des knapp zweistündigen Konzerts.

„Genesis zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Bands der Rockgeschichte. Vor allem in den Gründungsjahren setzte die Gruppe um ihren damaligen Frontmann Peter Gabriel Maßstäbe im Bereich des Progressive Rock“, teilt der Veranstalter Kultopolis aus Merzig mit. The Watch habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Musik dieser Ära originalgetreu auf die Bühne zu bringen und sich den Ruf als eine der besten Genesis-Tributebands Europas erarbeitet. Die fünf Musiker aus Italien kombinierten dynamische Kompositionen mit fein abgestimmten Instrumentierungen und präsentierten so die Musik von Genesis in ihrer ursprünglichen Form.

Tickets sind erhältlich im Büro der Stadthalle Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 7504777, bei Officestar Enders unter 06352 9170800, in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online über die Webseiten www.stadthalle-kirchheimbolanden.de, www.reservix.de und www.kultopolis.com.