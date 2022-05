Unter dem Titel „Havanna – eine kubanische Reise“ gibt es am kommenden Sonntag, 8. Mai, ab 17 Uhr ein Konzert mit dem Axel Grote Quartett im Weingut Janson Bernhard in Harxheim.

Das Quartett um den Mainzer Saxophonisten Axel Grote beschäftigt sich gern mit musikalisch-literarischen Städteporträts: Paris, Rom, London, Madrid waren schon Thema. Jetzt geht es erstmals über Europa hinaus. Axel Grote war vor drei Jahren mit Kamera, Skizzenbuch und landeseigener Literatur im Gepäck in Havanna.

Neben der großen, oft tragischen Geschichte dieser Stadt „bewegten ihn die Begegnungen mit den Menschen“, so Grote. Er habe Einblicke in ihren Alltag, religiöse Bräuche und Kultur erhalten. Im Vordergrund der Reise wie auch ihrer musikalischen Dokumentation stehe dabei „die Stilvielfalt der Musica cubana“.

Texte inklusive

Neben der Musik sollen beim Konzert auch literarische Texte zu hören sein, die sich mit Geschichte und Erscheinungsbild der Stadt beschäftigen. Zu Wort kommen sollen namhafte kubanische Autoren wie Leonardo Padura und Zoe Valdes. Nicht fehlen werde auch Ernest Hemingway, „einer der großen Liebhaber Havannas, der hier zahlreiche seiner berühmtesten Werke verfasste“, so Grote.

Der 1960 geborene Musiker hat Musik, Germanistik und Philosophie in Frankfurt und Mainz studiert sowie Jazz im niederländischen Hilversum. Die Texte und Songs werden von Nathalie Hoyer vorgetragen, musikalisch begleiten sie Axel Grote an Saxophon und Flöte, Sebastian Kling an Piano und Akkordeon, Florian Werther am Bass und Axel Pape am Schlagzeug. Der Eintritt kostet 20 Euro, Details gibt es unter www.jansonbernhard.de.