Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Musiker um Nathalie Hoyer und Axel Grote nahmen ihr Publikum am Samstag in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden mit auf eine Reise nach Havanna. Mit einem Mix aus Projektion, Musik und Lesung vermittelten sie dem Publikum im mäßig besetzten Westflügel ein Bild dieser einst glänzenden Karibikstadt. Doch der Funke wollte nicht bei jedem Besucher überspringen.

Axel Grote an Saxofon und Flöte, Sebastian Kling am E-Piano, Florian Werther am Bass und Axel Pape am Schlagzeug zeigten in klassisch gespieltem Jazz eine große Breite an Melodien