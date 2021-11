Eine traurige Nachricht für Freunde der Musik wie auch des Internationalen Dialogprojektes zugunsten des Kirchheimbolander Terrassengartens: Das Konzert des ukrainischen Jugendsinfonieorchesters, das am heutigen Donnerstagabend in der Kirchheimbolander Stadthalle hätte stattfinden sollen, musste kurzfristig abgesagt werden. Der Grund ist ein Corona-Fall im bereits angereisten Orchester, der bei einer Testung festgestellt wurde, wie die Organisatorin des Konzertes und der Musikreihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ auf Anfrage mitgeteilt hat. Angemeldete Konzertbesucher habe sie am Vormittag telefonisch über die Absage informieren können.